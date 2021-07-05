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Под Киевом водитель BMW устроил дрифт на оживленной трассе (видео)

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 07:44
Под Киевом водитель BMW устроил дрифт на оживленной трассе (видео) Фото: под Киевом водитель BMW устроил дрифт на трассе (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Под Киевом водитель BMW устроил дрифт на Житомирской трассе. Белый кабриолет днем на дороге начал дрифтовать перед другими авто. Из-за этого движение замедлилось.

Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram-канале.

"Абсолютно все равно, что они не одни на дороге. Надо остановить движение и начать выкрутасы делать. Еще немного и из автомата начнут шмалять, как в соседнем государстве", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на видео видно, как несколько машин включили аварийки, чтобы придержать поток других автомобилей на трассе.

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • А потом будет сопли по асфальту собирать, что он не виноват, подрезали;
  • Есть видео нарушения. Ждем отчет от полиции;
  • Если полиция не оштрафует этого козла, то позор такой полиции;
  • Даже исполнить нормально не мог;
  • Накурился и думает, что в Токио дрифт;
  • Так он еще ни дрифтить ни ездить не умеет - это обычные понты от переехавших в столицу колхозников;
  • Отобрать права на пожизненно;
  • В полицию, номер отлично видно на видео;
  • Все эти гонщики достали уже.

Напомним, в Киеве пьяный иностранец на BMW протаранил "Дом Петра І".

Мы также писали о том, что пьяный в хлам водитель опрокинул бетономешалку в Киеве.

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