Под Киевом водитель BMW устроил дрифт на оживленной трассе (видео)
Фото: под Киевом водитель BMW устроил дрифт на трассе (pixabay.com)
Под Киевом водитель BMW устроил дрифт на Житомирской трассе. Белый кабриолет днем на дороге начал дрифтовать перед другими авто. Из-за этого движение замедлилось.
Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в Telegram-канале.
"Абсолютно все равно, что они не одни на дороге. Надо остановить движение и начать выкрутасы делать. Еще немного и из автомата начнут шмалять, как в соседнем государстве", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что на видео видно, как несколько машин включили аварийки, чтобы придержать поток других автомобилей на трассе.
Пользователи сети также прокомментировали это.
- А потом будет сопли по асфальту собирать, что он не виноват, подрезали;
- Есть видео нарушения. Ждем отчет от полиции;
- Если полиция не оштрафует этого козла, то позор такой полиции;
- Даже исполнить нормально не мог;
- Накурился и думает, что в Токио дрифт;
- Так он еще ни дрифтить ни ездить не умеет - это обычные понты от переехавших в столицу колхозников;
- Отобрать права на пожизненно;
- В полицию, номер отлично видно на видео;
- Все эти гонщики достали уже.
Напомним, в Киеве пьяный иностранец на BMW протаранил "Дом Петра І".
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