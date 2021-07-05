Під Києвом водій BMW влаштував дрифт на жвавій трасі (відео)
Фото: під Києвом водій BMW влаштував дрифт на трасі (pixabay.com)
Під Києвом водій BMW влаштував дрифт на Житомирській трасі. Білий кабріолет вдень на дорозі почав дрифтувати перед іншими авто. Через це рух сповільнився.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" в Telegram-каналі.
"Абсолютно все одно, що вони не одні на дорозі. Треба зупинити рух і почати викрутаси робити. Ще трохи і з автомата почнуть шумлять, як в сусідній державі", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що на відео видно, як кілька машин включили аварійки, щоб притримати потік інших автомобілів на трасі.
Користувачі мережі також прокоментували це.
- А потім буде соплі по асфальту збирати, що він не винен, підрізали;
- Є відео порушення. Чекаємо звіт від поліції;
- Якщо поліція не оштрафує цього козла, то ганьба такій поліції;
- Навіть виконати нормально не міг;
- Накурився і думає, що в Токіо дрифт;
- Так він ще ні дрифтити ні їздити не вміє - це звичайні понти від колхозників, які переїхали в столицю;
- Відібрати права на довічно;
- У поліцію, номер відмінно видно на відео;
- Всі ці гонщики дістали вже.
Нагадаємо, в Києві п'яний іноземець на BMW протаранив "Будинок Петра І".
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