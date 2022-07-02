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Под Киевом установили "польский" модульный городок: как он выглядит

Коллаж РБК-Украина: в Макарове установили новый модульный городок
Автор: Владимир Костырин

В Макарове под Киевом установили модульный городок, предоставленный Польшей. Новые домики вскоре примут своих первых поселенцев - местных жителей, которые лишились собственного жилья из-за российских оккупантов.

Об этом передали в пресс-службе Макаровского поселкового совета.

Технические характеристики таких домов модульного типа позволяют обеспечить временное проживание в любых условиях, отмечается в сообщении.

Сейчас продолжается укомплектование спальных комнат мебелью. В столовых установлены холодильники и плиты для приготовления пищи.

Модульные домики в Макарове доукомплектовывают мебелью перед заселением (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Помещения оборудованы комнатами с санузлами и душевыми кабинами.

Также к модульным домам подвели интернет.

Санузлы и душевые в модульных домах в Макарове (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

В поссовете добавили, что модульный городок Макаровской общине предоставлен польским правительством бесплатно.

Модульный городок скоро уже будут заселять жители Макарова, которые лишились жилья во время российской оккупации (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит модульный городок для вынужденных переселенцев в Бородянке. Добавим, что подобных городков в Киевской области открыли уже несколько.

А вот так, для сравнения, выглядит Железный городок в Ирпене, который сделали из вагонов Укрзализныци.

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Киевская областьмодульный городок