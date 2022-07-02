Под Киевом установили "польский" модульный городок: как он выглядит

В Макарове под Киевом установили модульный городок, предоставленный Польшей. Новые домики вскоре примут своих первых поселенцев - местных жителей, которые лишились собственного жилья из-за российских оккупантов.

Об этом передали в пресс-службе Макаровского поселкового совета.

Модульный городок скоро уже будут заселять жители Макарова, которые лишились жилья во время российской оккупации (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Санузлы и душевые в модульных домах в Макарове (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Сейчас продолжается укомплектование спальных комнат мебелью. В столовых установлены холодильники и плиты для приготовления пищи.

К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит модульный городок для вынужденных переселенцев в Бородянке. Добавим, что подобных городков в Киевской области открыли уже несколько.

А вот так, для сравнения, выглядит Железный городок в Ирпене, который сделали из вагонов Укрзализныци.