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Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)

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Бородянка, Киевская область, Понедельник 27 июня 2022 16:14
Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото) Как выглядит модульный городок в Бородянке (Коллаж РБК-Украина, фото: Татьяна Литвинова)
Автор: Анна Шиканова

В Бородянке Киевской области запустили еще один модульный городок для вынужденных переселенцев. В нем теперь будет проживать еще 350 человек, которые потеряли свои дома и квартиры в результате войны России против Украины.

Как выглядит этот городок рассказала Татьяна Литвинова из Еспресо.

Модульный городок в Бородянке состоит из 4 моноблоков, в каждом - по 40 модулей. В блоках есть жилые и санитарные модули, в которым размещены душевые и туалеты.

Также есть прачечные, столовые комнаты, игровые и административные модули. В каждом модуле есть электроэнергия, отопление, мебель, средства личной гигиены.

Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)

Фото: Модульный городок в Бородянке (Еспресо/Тетяна Літвінова)

Этот городок Украине передало правительство Польши вместе с необходимой мебелью и абсолютно бесплатно. Сейчас волонтеры занимаются обустройством детской комнаты в городке.

В этом модульном городке теперь будет проживать около 350 человек, которые потеряли дома или квартиры в результате российских обстрелов.

Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Новый модульный городок для переселенцев в Бородянке: как он выглядит (фото)Фото: Модульный городок в Бородянке (Еспресо/Тетяна Літвінова)

Таких городков в Киевской области открыли уже несколько. Недавно мы рассказывали о том, как выглядит Железный городок в Ирпене, который сделали из вагонов Укрзализныци. Для этого городка отдали вагоны-купе с санузлами и кондиционерами, а еще один отдали под вагон-ресторан.

А ранее мы показывали, как выглядит один из модульных городков во Львове. В таких домиках есть все необходимое для жизни - мебель, блоки с прачечными, душевыми и туалетами.

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Бородянка модульный городок Беженцы
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