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Під Києвом встановили "польське" модульне містечко: як воно виглядає

Колаж РБК-Україна: у Макарові встановили нове модульне містечко
Автор: Володимир Костирін

У Макарові під Києвом встановили модульне містечко, надане Польщею. Нові будиночки незабаром приймуть своїх перших поселенців - місцевих жителів, які позбулися власного житла через російських окупантів.

Про це передали у прес-службі Макарівської селищної ради.

Технічні характеристики таких будинків модульного типу дозволяють забезпечити тимчасове проживання в будь-яких умовах, зауважується в повідомленні.

Зараз триває укомплектування спальних кімнат меблями. У їдальнях встановлені холодильники та плити для приготування їжі.

Модульні будиночки в Макарові доукомплектовують меблями перед заселенням (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Приміщення обладнані кімнатами з санвузлами та душовими кабінами.

Також до модульних будинків підвели інтернет.

Санвузли та душові в модульних будинках в Макарові (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

У селищній раді додали, що модульне містечко Макарівській громаді надано польським урядом безплатно.

Модульне містечко скоро вже заселятимуть жителі Макарова, які втратили домівки під час російської окупації (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

До слова, раніше ми розповідали, як виглядає модульне містечко для вимушених переселенців в Бородянці. Додамо, що подібних містечок у Київській області відкрили вже кілька.

А ось так, для порівняння, виглядає Залізне містечко в Ірпені, яке зробили з вагонів Укрзалізниці.

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Київська областьмодульный городок