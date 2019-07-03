Под Киевом учитель совершил суицид из-за обвинений в педофилии: он оставил записку

Учитель географии из села Мирное Бориспольского района Киевской области, которого в марте этого года обвинили в растлении своих учеников, совершил самоубийство. Об этом сообщается на сайте Мирненской школы в Facebook.

Напомним, в марте этого года появилась информация о том, что школьный учитель и по совместительству руководитель кружка Юрий Забродин в период с февраля 2018 по февраль 2019 совершал развратные действия относительно своих учеников. Заявления на педагога написали родители пятерых детей. Все это время правоохранители проводили расследование.

В сообщении школы не уточняется, при каких именно обстоятельствах умер учитель географии. Тем не менее, в комментариях люди, знавшие учителя, пишут, что он покончил жизнь самоубийством.

Учитель совершил самоубийство под Киевом из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

Пользователи сети призывают найти виновных и привлечь к ответственности за обвинения в педофилии.

Царство небесное. Кто ответит за эту смерть? Неужели эти люди спать будут спокойно?

Царство небесное. Теперь тех, кто клеветал, нужно привлечь за доведение до самоубийства.

Царство небесное и Вечная память хорошему, умному и честному человеку, которого оговорили и изуродовали жизнь... Очень и очень жаль.

Я в шоке, царство небесное. Виновные в доведении человека до самоубийства должны быть наказаны.

Учитель совершил самоубийство под Киевом из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

Также в комментариях девушка, которая вероятно является дочерью учителя, выложила отрывок из якобы предсмертной записки педагога. А на странице девушки можно найти полный текст последнего послания Юрия Забродина.

В предсмертной записке учитель просит прощения за грех самоубийства, а также указывает на тех, кто оговором довел его до суицида. Правда, фамилии этих людей зарисованы.

Учитель совершил самоубийство под Киевом из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

Также Юрий указывает, что обвинения в педофилии не дали ему вырастить сына Богдана и просит родных позаботиться о нем.

"Надежда покинула меня. Какой смысл жить, когда все, что делал на протяжении жизни, разрушено человеческим враньем", - пишет учитель.

Учитель совершил самоубийство под Киевом из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

Учитель в своих последних словах говорит, что никогда не сможет отмыться от клеветы и просит прощения у тех, кто верил в него.

Учитель совершил самоубийство под Киевом из-за обвинений в педофилии (скрин: facebook.com)

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