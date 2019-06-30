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Проверяли на детекторе лжи: родители убийцы Даши Лукьяненко поведали жестокую правду

STYLERЖизнь    30.06.2019 - 11:59
Проверяли на детекторе лжи: родители убийцы Даши Лукьяненко поведали жестокую правду
Убийство Дарьи Лукьяненко (коллаж РБК-Украина)

Мать отказалась от родства с сыном-преступником

Дело об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко обрастает новыми деталями. Так, проверка на детекторе лжи показала, что мать подозреваемого знала о совершенном преступлении. Об этом рассказали в программе "Говорить Україна".

"С матерью проводили тестирование три раза, потому что женщина вела себя довольно эмоционально. Мы дважды переносили тест… В ходе первого, второго и третьего исследования при вопросах, знала ли она о совершении преступления сыном, у мамы постоянно возникало реагирование, указывающее на сокрытие информации… Все указывает на то, что она знала о том, какие действия совершил ее сын", - сказал эксперт.

Проверяли на детекторе лжи: родители убийцы Даши Лукьяненко поведали жестокую правдуДаша Лукьяненко (фото: facebook.com)

После задержания сына женщина отказалась от родства с сыном-преступником. Однако экспертам такая реакция показалась наигранной и неискренней.

А вот брат подозреваемого, в отличии от матери, вел себя спокойно, четко отвечал на вопросы и выполнял все требования к проверке. Выяснилось, что брат никоим образом не причастен к преступлению.

Отец подозреваемого, к слову, также не знал о совершенном убийстве и никакого участия в его совершении не принимал.

Ранее выяснилось, что Геннадий Тарасов был судим за попытку изнасилования и отсидел пять лет в колонии. Теперь же из-за угроз самосуда Тарасовым скорее всего придется покинуть Ивановку, в которой они плотно осели и открыли собственный бизнес.

Также мы писали, что дело об убийстве в Черновцах обрастает жуткими деталями. Убийцей ребенка, которого нашли в чемодане, оказалась 22-летняя мать.

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