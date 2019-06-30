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Жуткая трагедия под Херсоном: родители нашли бездыханное тело дочери в ванной

STYLERЖизнь    30.06.2019 - 13:56
Жуткая трагедия под Херсоном: родители нашли бездыханное тело дочери в ванной
В Херсонской области 9-летняя девочка свела счеты с жизнью (коллаж РБК-Украина)

9-летний ребенок покончил жизнь самоубийством

В Херсонской области 9-летняя девочка свела счеты с жизнью. Бездыханное тело ребенка родители нашли в ванной комнате. О трагическом происшествии информирует Вячеслав Аброськин в соцсети Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел вечером, 29 июня. Девочка пошла в ванную комнату, закрылась и не выходила долгое время. Когда мать заметила это, то позвала на подмогу мужа. Они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери.

Аброськин отметил, что не может понять с чем связано решение ребенка покончить жизнь самоубийством и какие конкретно события в жизни могли побудить его на подобные действия.

"В таком возрасте я даже и не знал, что можно себя убить таким образом. Мы весь день находились на улице и ночью моя мать мыла меня, когда спал без ног. Мы все были разные и в то же время одинаковые: ссорились, иногда дрались друг с другом, практически никогда не болели, в маленьком возрасте мы уже знали что нужно помогать родителям, знали, что нужно учиться, но никогда никто из нас не интересовался вопросом как убить себя. Что же изменилось?", - написал он.

Жуткая трагедия под Херсоном: родители нашли бездыханное тело дочери в ванной

В Херсонской области 9-летняя девочка свела счеты с жизнью (скриншот: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, что 29 июня в мастерском цехе на территории управления спецмашин "Киевгорстроя" начался серьезный пожар, который унес жизнь рабочего

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