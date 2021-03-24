Под Киевом спасли енота Кирюшу, который взобрался на 12-метровое дерево: как это было (фото)

Под Киевом енот вскарабкался на аварийное дерево и устроился на ветках на высоте около 12 метров, рискуя сорваться вниз. Животное в сложной ситуации заметили прохожие, которые обратились к спасателям.

Об этом 24 марта передали на Facebook-странице Команды спасения животных .

Зверек решил себе "свить гнездо" на старом, треснутом дереве в селе Гора.

Возвращать енота на землю отправилась Добровольная пожарная команда "Штурм", а также дежурный экипаж команды спасателей животных.

Ситуация была не простая, так как дерево было не только аварийное, но и имело довольно тонкий столб.

Снять енота традиционными методами было невозможно, ведь дерево еле держалось и могло переломиться в любой момент от нагрузки.

Поэтому была проведена настоящая спецоперация: при помощи трехколенной лестницы спасатель поднялся на дерево, подстраховал его веревкой, и начал постепенно надпиливать.

После того как надпиленное дерево опустилось на высоту около 4 метров, енот спрыгнул на землю... и тут спасатели столкнулись с другой сложностью - нужно было поймать юркого зверька и поместить в корзину-переноску.

Под Киевом енот залез на аварийное высокое дерево - животное снимали спасатели (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Как признаются зоозащитники, справились с такой задачей они с трудом, ведь "по зубатости этот зверь не уступает собаке, а по изворотливости - коту".

Закончилось все благополучно, и енота доставили в Приют для диких животных, где затем передали хозяевам, которые нашлись. Позже в комментариях к публикации уточнили, что енота-беглеца зовут Кирюша, и он живет в селе Счастливое.

Под Киевом спасатели сняли енота с аварийного дерева (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)