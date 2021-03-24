ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)

Новость на русском → Київська область, Середа 24 березня 2021 18:35
Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото) Під Києвом врятували єнота, який заліз на аварійне дерево (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом єнот видерся на аварійне дерево і влаштувався на гілках на висоті близько 12 метрів, ризикуючи зірватися вниз. Тварину в складній ситуації помітили перехожі, які звернулися до рятувальників.

Про це 24 березня передали на Facebook-сторінці Команди порятунку тварин.

Звір вирішив собі "звити гніздо" на старому, треснутом дереві в селі Гора.

Повертати єнота на землю вирушила Добровільна пожежна команда "Штурм", а також черговий екіпаж команди рятувальників тварин.

Ситуація була не проста, позаяк дерево було не тільки аварійним, але і мало досить тонкий стовп.

Зняти єнота традиційними методами було неможливо, адже дерево ледве трималося і могло зламатися в будь-який момент від навантаження.

Тому була проведена справжня спецоперація: за допомогою триколінної драбини рятувальник піднявся на дерево, підстрахував його мотузкою, і почав поступово надпилювати.

Після того як надпиляне дерево опустилося на висоту близько 4 метрів, єнот зістрибнув на землю... і тут рятувальники зіткнулися з іншою складністю - потрібно було зловити в'юнкого звірка і помістити в кошик-переноску.

Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)

Під Києвом єнот заліз на аварійне високе дерево - тварину знімали рятувальники (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Як зізнаються зоозахисники, впоралися з таким завданням вони з трудом, адже "по зубастості цей звір не поступається собаці, а по спритності - коту".

Закінчилося все благополучно, і єнота доставили до Притулку для диких тварин, де згодом передали господарям, які знайшлися. Пізніше в коментарях до публікації уточнили, що єнота-втікача звуть Кирюша, і він живе в селі Щасливе.

Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)

Під Києвом рятувальники зняли єнота з аварійного дерева (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві всю ніч рятували екзотичного їжака, який застряг в батареї.

Нагадаємо також, що близько тижня тому Кривим Рогом розгулював страус, який налякав водіїв і розсмішив мережу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тварини Київська область спасатели дерево животное
LITE
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"
В Україну поспішає потепління до +17, проте в квітні погода готує "сюрприз"