ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили і замінували

Новость на русском →
Київська область, Субота 02 липня 2022 12:42
Під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили і замінували Фото: пес Лис з Макарова потребує реабілітації (facebook.com/ZooPatrul.UA)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом виявили покаліченого російськими окупантами пса, якого після знущань загарбники ще й замінували, після чого кинули в яму-окоп разом зі сміттям. Рятуючи тварину, люди вчасно помітили вибухівку, що і дозволило уникнути трагедії.

Про це розповіли волонтери "ЗооПатруля" на сторінці в Facebook.

Жителі Макарова, які й помітили собаку та хотіли дістати з ями, викликали саперів. Ті розмінували тварину і передали патрулям зоозахисників, а ті взяли чотирилапого страждальця під свою опіку.

Скільки часу пес на прізвисько Лис пролежав в ямі - залишається тільки гадати. Зазначається, що від смерті замінованого собаку врятувало лише те, що бідолаха не міг ходити.

"Його історія дуже моторошна та жорстока, орки побили та замінували його. Але ми з вами можемо подарувати йому друге щасливе життя!" - пишуть волонтери.

Під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили і замінували

Травмований пес Лис зі смертельно небезпечним "подарунком" від рашистів був знайдений в ямі зі сміттям (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Лікування пса Лисиця

Незважаючи на все пережите, Лис дуже довірливий, хоча і лякливий. Ветеринари надають Лису необхідну медичну допомогу.

"В реабілітаційному центрі його називають - миротворець, адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт", - розповідають зоозахисники

У собаки залишилася чутливість в травмованих лапках, тому, звертають увагу волонтери, є надія, що вони зможуть частково відновитися. При цьому песик потребує тривалої реабілітації.

Під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили і замінували

Пес Лис з Макарова поправляється (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Як надати допомогу

В організації повідомили, що бажаючі допомогти лисицю скоріше повноцінно поправитися і встати на лапи можуть надати фінансову допомогу, і опублікували реквізити.

  • Необхідна сума: 37 000 грн
  • Номер картки банки: 5375 4112 0232 1704
  • Посилання на банки: https://send.monobank.ua/jar/55VTBj86X6

"Давайте створимо чудо для Лиса, та подаруємо йому щасливе життя, він на це дуже заслуговує!" - закликають зоозахисники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали зворушливу історію собаки Ади, яку врятував військовий хірург.

Додамо також, перед цим у червні біля Бучі з-під завалів будинку врятували кота рідкісної породи по кличці Біггі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область нужна помошь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя