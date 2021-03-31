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Под Киевом в садике произошел пожар: эвакуировали более 100 детей (видео и фото)

Новина українською → Киевская область, Среда 31 марта 2021 19:12
Под Киевом в садике произошел пожар: эвакуировали более 100 детей (видео и фото) Коллаж РБК-Украина: под Киевом произошел пожар в садике
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в городе Украинка произошел пожар в детском садике "Аленушка". Возгорание произошло днем 31 марта на втором этаже здания.

Об этом передали на Facebook-странице Украинской объединенной территориальной общины.

Всего было эвакуировано 108 детей и 40 человек персонала.

На место прибыли несколько пожарных машин.

По данным спасателей, к счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В пресс-службе ГСЧС в Киевской области проинформировали, что возгорание произошло в игровой комнате.

На место вызова был срочно направлен дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 43-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, также дополнительно привлечено пожарное подразделение из г. Бровары.

На пожаре работали 3 звена газодымозащитной службы, 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 квадратных метров.

Также в сети опубликовали видео и фото с места происшествия.

Видео: пожар в детском садике в городе Украинка под Киевом 31 марта

Под Киевом в садике произошел пожар: эвакуировали более 100 детей (видео и фото)Под Киевом в садике произошел пожар: эвакуировали более 100 детей (видео и фото)

В Украинке под Киевом произошел пожар в садике 31 марта (фото: kv.dsns.gov.ua)

Ранее сообщалось о том, что в феврале в Киеве горел детский сад, и спасатели эвакуировали более 100 детей.

Напомним, что в 2019 году пожар в киевском детском саду привел к гибели одного человека.

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