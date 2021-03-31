Під Києвом в садку сталася пожежа: евакуювали понад 100 дітей (відео і фото)

Під Києвом у місті Українка сталася пожежа в дитячому садку "Альонушка". Займання сталося вдень 31 березня на другому поверсі будівлі.

Про це передали на Facebook -сторінці Української об'єднаної територіальної громади.

В Українці під Києвом сталася пожежа в садку 31 березня (фото: kv.dsns.gov.ua)

Відео: пожежа у дитячому садку в місті Українка під Києвом 31 березня

Також в мережі опублікували відео та фото з місця події.

Пожежу було повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 квадратних метрів.

На пожежі працювали 3 ланки газодимозахисної служби, 32 чоловіки особового складу та 8 одиниць техніки.

На місце виклику був терміново направлений черговий караул 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Українка, також додатково залучено пожежний підрозділ з м. Бровари.

У прес-службі ДСНС в Київській області поінформували, що займання сталося в ігровій кімнаті.

За даними рятувальників, на щастя, в результаті НП ніхто не постраждав.

На місце прибули кілька пожежних машин.

Загалом було евакуйовано 108 дітей і 40 осіб персоналу.

Раніше повідомлялося про те, що в лютому у Києві горів дитячий садок, і рятувальники евакуювали понад 100 дітей.

Нагадаємо, що в 2019 році пожежу в київському дитячому садку призвела до загибелі однієї людини.