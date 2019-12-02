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В столичном детском саду произошел пожар, есть жертва

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 09:55
В столичном детском саду произошел пожар, есть жертва
Фото с места происшествия (kiev.informator.ua)

Пожар произошел ранним утром

В понедельник утром, 2 декабря, в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, вызов на линию "101" поступил около 06:57. Горело двухэтажное здание детского сада №554.

"Прибывшие спасатели незамедлительно приступили к разведке и ликвидации возгорания. Во время обследования здания они выяснили, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже. В помещении пожарные нашли тело мужчины без сознания. К сожалению, он не подавал признаков жизни и врачи уже были бессильны. Мужчина работал в садике охранником", - говорится в сообщении.

Пока неясно, что стало причиной пожара. Это будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в пиццерии устроили массовую драку, а затем на автомобиле разнесли входную дверь здания.

Также РБК-Украина писало, что в столичном Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично было повреждено 3 домика.

Также в Киеве в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

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