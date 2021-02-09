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В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 14:55
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей Фото: пожар в детсаду Киева (kyiv.dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня утром в одном из детских садов Киева вспыхнул пожар. В результате происшествия эвакуировали 124 детей, из-за погодных условий их поместили в два автобуса и перевезли в другое учреждение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар в двухэтажном детском саду на улице Василия Кучера, 8А, что в Святошинском районе столицы произошел около 10 утра. По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в холодильнике, который находился в медицинском кабинете на первом этаже.

"Возгорание было ликвидировано персоналом садика при помощи огнетушителя до прибытия спасательных подразделений. Спасатели в ходе разведки эвакуировали 124 ребенка, из-за того, что было сильное задымление в комнатах заведения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что погибших и травмированных в результате пожара нет.

Фото: пожар в детсаду Киева (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, вчера вечером в одном из общежитий Краматорска (Донецкая область) стался пожар, в результате которого погибла женщина, однако спасателям удалось эвакуировать 43 жителей.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.

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