Под Киевом родители оставили в авто 8-летнюю дочь: мужчина забрался в салон и ограбил ребенка

"Уже постфактум испуганные родители попытались помочь ситуации. К счастью, на соседней улице находились сотрудники уголовного розыска полиции Киевской области, которые на горячем задержали грабителя", - говорится в сообщении.

Грабителем оказался 54-летний уроженец Горловки. Мужчина работал в окрестностях Вишневого на стройке, а в свободное время занимался преступной деятельностью.

В ситуации с девочкой он просто воспользовался моментом. Преступник заметил, что она осталась одна в авто. Девочка находится в шоковом состоянии. Преступника же арестовали и сообщили о подозрении.

"Мы же все понимаем, что в этой ситуации злодей мог сделать с ребенком что угодно. В который раз обращаюсь к родителям! Не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с ценными вещами. Ситуации, когда дети остаются в салоне авто сами, вообще недопустимы", - добавил Небытов.