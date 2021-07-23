Во Львове мужчина вызвал "копов" из-за отказа жены в близости

Во Львове мужчина вызвал полицию по причине отказа жены от интимной близости. Правоохранители получили несколько звонков за ночь от 44-летнего обделенного любовью жителя Сыховского район города, с жалобами на жену и просьбами прислать "две высокие Полины".

Об этом 23 июля рассказала спикер патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в своем Facebook .

Также она выложила в сеть фото с экрана с информацией об обращении гражданина к правоохранителям.

"Заявителя ограбила жена - жена крадет любовь, жена отказывается заниматься сексом, заявитель боится к ней приближаться, чтобы не обвинили в сексуальном домогательстве, просит направить две высокие Полины", - говорится в публикации.

Рыбий отметила, что не отреагировать на вызов патрульные не могут, хотя направляясь на такие обращения граждан понимают, что это пустая трата времени.

Когда же "копы" прибыли на место, то обнаружили заявителя одного в доме - жены не было. Мужчина был пьян, и, как выяснилось, сильно заскучал, поэтому нашел для себя такое "развлечение".

Оказалось, что жаждущий любви нетрезвый львовянин уже имел админматериал за ложный вызов в начале этого года.

"Тогда он заплатил копейки, теперь штраф выше, поэтому придется раскошелиться за свою выходку. Получил админматериалы за курение в подъезде и за ложный вызов", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции.

Спикер уточнила, что Полина на самом деле расшифровывается, как Полиция против насилия.

Во Львове мужчина пожаловался патрульным на жену, которая отказалась заняться с ним любовью (фото: facebook.com / Катерина Рибій)