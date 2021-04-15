Під Києвом розгорнули пошук зниклого 2-річного малюка: людей благають про допомогу

У Київській області розшукують дворічного Богдана Уніченка, який зник з подвір'я будинку по вулиці Яблунева в селі Рагівка, Поліської територіальної громади, Вишгородського району.

Про це повідомляє сторінка розшуку дітей ГУНП в Київській області у Facebook .

Відомо, що зникнення маленького Богданчика помітили о 16:30 у середу, 14 квітня. Спочатку хлопчика намагалися відшукати самостійно, однак надвечір звернулися до правоохоронців по допомогу.

"Близько 21.00 до чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко", - говориться в повідомленні поліції.

Прикмети малюка: на вигляд 2-3 роки, зріст 95 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя кругле, очі сірі.

Був одягнутий: синя шапка з білими смужками, світло-блакитна куртка, коричневі штани та коричневі черевики.

Богдан Уніченко (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti, Андрій Нєбитов)

На місці наразі організовані пошукові заходи. Максимально задіяний особовий склад Вишгородського районного управління поліції, усі служби ГУНП в Київській області, бійці особливого призначення "Миротворець", кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС. Пошуки тривають до цього часу.

"Наразі до пошуків задіяно 240 осіб. До пошуків підключили аеророзвідку, правоохоронці проводять подвірний обхід. Вже перевірили закинуті будівлі та колодязі. Ми вже розширили радіус пошуків - шукатимуть дитину у найближчих селах. До заходів підключились волонтери", - повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Під Києвом шукають дитину (facebook.com/Андрей Нєбитов)

В поліції просять при отриманні будь-якої інформації звертатися за номером "102". Місцевих мешканців просять про допомогу у пошуках Богданчика.

"Поліція Київщини звертається до громадян. Якщо у вас є в наявності тепловізори чи прилади нічного бачення, просимо посприяти у пошуках Богдана. Звертаємось також до пошуково-рятувальних загонів. За можливості долучайтесь до пошуків!" - сказано в повідомленні.