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Под Киевом пьяный помощник депутата устроил ДТП: хотел удрать от полиции

Автор: Людмила Жукова

В Вышгороде Киевской области мужчина устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии. У него при себе было удостоверение помощника депутата.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Вышгороде местный бухой помощник депутата устроил ДТП и хотел скрыться с места аварии", - сказано в сообщении на странице.

Отмечается, что пьяный мужчина находился за рулем Daewoo Lanos №AI3791AH. Он ударил рядом стоящую машину и решил сбежать с места аварии. Водителя задержали неравнодушные свидетели до приезда полиции.

Мужчина думал, что показав удостоверение полиции, избежит наказания, но это не сработало. Правоохранители задержали пьяного лихача по статье 124 и 130.

Под Киевом задержали пьяного водителя (фото: dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы написали, что очень странно, что помощник депутата ездит на Ланосе. Скорее всего, удостоверение - фейковое.

  • В Вышгороде депутаты и помощники, на Део не ездят. Так, что не надо, ля-ля.
  • Если на ланосе, то это помощник помощника помощника депутата.
  • Помощник депутата на Ланосе? Какой-то не правильный помощник.
  • Закон по пьяным не работает, надо вводить не штрафы, а расстрел: смерть за смерть, травмы за травмы, только тогда дойдет.

Как мы писали ранее, в Киеве в субботу, 20 марта, в полицию поступило несколько сообщения о том, что неизвестная девушка на Range Rover врезалась в автомобиль. После этого при общении с виновницей инцидента пострадавшие заметили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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