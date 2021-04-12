Под Киевом пьяный помощник депутата устроил ДТП: хотел удрать от полиции

"В Вышгороде местный бухой помощник депутата устроил ДТП и хотел скрыться с места аварии", - сказано в сообщении на странице.

Отмечается, что пьяный мужчина находился за рулем Daewoo Lanos №AI3791AH. Он ударил рядом стоящую машину и решил сбежать с места аварии. Водителя задержали неравнодушные свидетели до приезда полиции.

Мужчина думал, что показав удостоверение полиции, избежит наказания, но это не сработало. Правоохранители задержали пьяного лихача по статье 124 и 130.

Под Киевом задержали пьяного водителя (фото: dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы написали, что очень странно, что помощник депутата ездит на Ланосе. Скорее всего, удостоверение - фейковое.