Під Києвом п'яний помічник депутата влаштував ДТП: хотів втекти від поліції

У Вишгороді Київської області чоловік влаштував ДТП і намагався втекти з місця аварії. У нього при собі було посвідчення помічника депутата.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
"У Вишгороді місцевий бухий помічник депутата влаштував ДТП і хотів втекти з місця аварії", - сказано в повідомленні на сторінці.
Наголошується, що п'яний чоловік перебував за кермом Daewoo Lanos №AI3791AH. Він вдарив поруч стоячу машину і вирішив втекти з місця аварії. Водія затримали небайдужі свідки до приїзду поліції.
Чоловік думав, що показавши посвідчення поліції, уникне покарання, але це не спрацювало. Правоохоронці затримали п'яного лихача за статтею 124 та 130.
В коментарях українці написали, що дуже дивно, що помічник депутата їздить на Ланосі. Швидше за все, посвідчення - фейкове.
Як ми писали раніше, в Києві у суботу, 20 березня, в поліцію надійшло кілька повідомлень про те, що невідома дівчина на Range Rover врізалася в автомобіль. Після цього при спілкуванні з винуватицею інциденту постраждали помітили, що дівчина перебувала в стані алкогольного сп'яніння.