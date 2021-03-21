В Киеве пьяная девушка на иномарке устроила серию ДТП и скрылась: ищет весь город (видео)
В Киеве в субботу, 20 марта, в полицию поступило несколько сообщения о том, что неизвестная девушка на Range Rover врезалась в автомобиль. После этого при общении с виновницей инцидента пострадавшие заметили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Подробности и видео момента одной из аварий с горе-водительницей опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
Как уточняется, инцидент произошел на светофоре, когда автомобилисты ожидали зеленый свет. Виновница аварии пыталась откупиться.
"Стояли на светофоре, на красном, и сзади в нас врезается девушка на #Range #Rover (белого цвета) #AA6776OE. Выходит пьяная женщина, плачет, пытается откупиться, но мы вызываем полицию и она уезжает с места ДТП. После приезда полиции, оказалось, что мы не первые в кого она сегодня въехала и свалила", - говорится в подписи к видео.
В комментариях жители города сомневаются, что горе-водительница будет отвечать за содеянное. Также читатели заподозрили, что именно эта нарушительница ранее снесла знак на велодорожке:
- Вы что? Она наверняка не пьет, и вообще очень больна. Там и эпилепсия, и потеря сознания, и еще сто болячек только бы не отвечать за содеянное. Они ведь никогда и ни в чем не виновны.
- Зачем дали ей уехать? Теперь за езду в алкогольном состоянии уйдет от отвественности, теперь только ДТП+уезд с места ДТП
- Отбиратели прав уже отписались? Только конфискация, пусть пешком ходят синелобые.
- Могли нормально с девки денег поиметь на месте, а так останутся ни с чем... Кто купил ей машину, не даст ей быть виновной...
- Не та случайно, что на Туполева на велодорожке знак снесла?
Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и сильно ужесточили наказание за пьяное вождение.
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