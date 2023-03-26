Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото
Киев во второй половине дня, 26 марта, накрыл довольно сильным, но коротким, весенним дождем. После чего над Левым берегом протянулась величественная двойная радуга.
Смотрите ниже в материале Styler красивейшие фото этого чуда.
Радуга в Киеве очаровывает
Атмосферное явление было зафиксировано над Троещиной. На фоне многоэтажек-свечей это выглядит особенно зрелищно.
Радуга была настолько огромной, что она была хорошо видна с Правого берега столицы.
Что будет с погодой дальше
Несмотря на настоящую весну в столице, расслабляться пока не стоит. Ведь уже в середине следующей недели в Киев придет существенное похолодание - с мокрым снегом и заморозками.
Скриншот: gismeteo.ua
Раньше мы писали, как Киев накрыло сильным снегом, который длился недолго, но превратил столичные улицы в мартовскую сказку.
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