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Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото

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Киев, Воскресенье 26 марта 2023 18:51
Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото Над Киевом появилась двойная радуга (фото: Telegram/Реальный Киев)
Автор: Светлана Мащенко

Киев во второй половине дня, 26 марта, накрыл довольно сильным, но коротким, весенним дождем. После чего над Левым берегом протянулась величественная двойная радуга.

Смотрите ниже в материале Styler красивейшие фото этого чуда.

Радуга в Киеве очаровывает

Атмосферное явление было зафиксировано над Троещиной. На фоне многоэтажек-свечей это выглядит особенно зрелищно.

Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фотоНад Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фотоНад Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фотоНад Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото

Радуга была настолько огромной, что она была хорошо видна с Правого берега столицы.

Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фотоНад Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фотоНад Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фотоНад Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото

Что будет с погодой дальше

Несмотря на настоящую весну в столице, расслабляться пока не стоит. Ведь уже в середине следующей недели в Киев придет существенное похолодание - с мокрым снегом и заморозками.

Над Киевом протянулась невероятная двойная радуга: живописные фото

Скриншот: gismeteo.ua

Раньше мы писали, как Киев накрыло сильным снегом, который длился недолго, но превратил столичные улицы в мартовскую сказку.

Также читайте, что один из киевских парков оккупировали лебеди, чайки и утки.

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