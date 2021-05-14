Над Киевом пролетел огромный флаг Израиля: видео и фото акции

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)

"Мы запустили в небо уже много флагов, но этот - один из особых. Ведь мы верим, что День Независимости главный праздник каждой страны. Особенно во времена, когда эта независимость подвергается испытанию в виде приступов соседей. Мы украинцы хорошо знаем ощущение, когда ракеты террористов летят на нашу территорию", - говорится в сообщении.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)

В компании также отметили, что верят в то, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет. И Израиль должен справиться с этим, как и Украина.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)

Пользователи сети выразили благодарность за данную акцию.

Спасибо из Израиля;

Большое спасибо из Израиля. Мы любим вас;

Спасибо ребята. Это очень важно нам в это неспокойное время. Счастья вам и мира;

Спасибо, Киев!

Спасибо братской Украине из Израиля!

Красивый город, приятно полетать!

Вау, круто!!! Что-то подобное нам тоже нужно в Израиле! Спасибо! Оставайтесь сильными.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (видео: YouTube)