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Над Киевом пролетел огромный флаг Израиля: видео и фото акции

Автор: Styler

В пятницу, 14 мая, жители и гости столицы Украины могли заметить в небе 40-метровый флаг Израиля, который летал над центром Киева. Данная акция приурочена ко Дню Независимости этой страны.

Огромный флаг удалось прикрепить к дрону. Соответствующее видео опубликовала компания Dronarium Ukraine в YouTube.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)

"Мы запустили в небо уже много флагов, но этот - один из особых. Ведь мы верим, что День Независимости главный праздник каждой страны. Особенно во времена, когда эта независимость подвергается испытанию в виде приступов соседей. Мы украинцы хорошо знаем ощущение, когда ракеты террористов летят на нашу территорию", - говорится в сообщении.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)

В компании также отметили, что верят в то, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет. И Израиль должен справиться с этим, как и Украина.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)

Пользователи сети выразили благодарность за данную акцию.

  • Спасибо из Израиля;
  • Большое спасибо из Израиля. Мы любим вас;
  • Спасибо ребята. Это очень важно нам в это неспокойное время. Счастья вам и мира;
  • Спасибо, Киев!
  • Спасибо братской Украине из Израиля!
  • Красивый город, приятно полетать!
  • Вау, круто!!! Что-то подобное нам тоже нужно в Израиле! Спасибо! Оставайтесь сильными.

Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (видео: YouTube)

Напомним, блогер из Израиля рассказал, что страна находится на пороге гражданской войны.

Ранее в сети появилось видео, как ракета со стороны Израиля попала в 13-этажный дом, где находился офис движения ХАМАС.

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