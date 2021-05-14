Над Києвом пролетів величезний прапор Ізраїлю: відео та фото акції

У п'ятницю, 14 травня, жителі і гості столиці України могли помітити в небі 40-метровий прапор Ізраїлю, який літав над центром Києва. Дана акція прилучена до Дня Незалежності цієї країни.
Величезний прапор вдалося прикріпити до дрона. Відповідне відео опублікувала компанія Dronarium Ukraine в YouTube.
Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)
"Ми запустили в небо вже багато прапорів, але цей - один з особливих. Адже ми віримо, що День Незалежності головне свято кожної країни. Особливо в часи, коли ця незалежність піддається випробуванню у вигляді нападів сусідів. Ми українці добре знаємо відчуття, коли ракети терористів летять на нашу територію", - йдеться в повідомленні.
Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)
У компанії також зазначили, що вірять в те, що прапори і впевненість у своїй правоті сильніше ракет. І Ізраїль повинен впоратись з цим, як і Україна.
Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (скріншот з відео)
Користувачі мережі висловили подяку за дану акцію.
Над Києвом пролетів 40-метровий прапор Ізраїлю (відео: YouTube)
Нагадаємо, блогер з Ізраїлю розповів, що країна знаходиться на порозі громадянської війни.
Раніше в мережі з'явилося відео, як ракета з боку Ізраїлю потрапила в 13-поверховий будинок, де знаходився офіс руху ХАМАС.