Блогер из Израиля рассказал о ситуации в стране: "мы на пороге гражданской войны"

В Израиле бушуют беспорядки и погромы на улицах городов на фоне эскалации конфликта с Палестиной , и в ряде населенных пунктов в ходе протестов много разрушений с пострадавшими. По словам жителя Бат-Яма, блогера Виталия Райса, ситуация в стране уже на грани гражданской войны.

Мужчина признался, что за четверть века жизни в Израиле помнит конфликт такого масштаба только 20 лет назад.

Также Райс отметил, что граждане Израиля уже привыкли к подобным ситуациям, и последние серьезные противостояния перед этим происходили в 2014-м (операция "Нерушимая скала" в Секторе Газа), и три года назад, когда на улицах крупных израильских городов некоторые арабы с ножами и другими колюще-режущими предметами нападали на граждан.

Что спровоцировало противостояние

Нынешнее количество ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа - до 1500 в сутки - блогер называет просто немыслимым. Более того, мужчина озвучил информацию о том, что вместо "Катюш" с малой дальностью действия представители ХАМАС собираются применить "ГРАДы", ракеты которых способны бить на 250 км.

Райс подчеркнул, что нынешние протесты в израильских городах являются следствием этих обстрелов и конфликта из-за выселения нескольких семей с Храмовой горы в Восточном Иерусалиме, где арабы уже полвека проживали незаконно, и в этом священном месте регулярно происходили стычки мусульман и иудеев.

Какая ситуация в городах Израиля

"Происходит полнейшая анархия, мы практически на пороге гражданской войны. Позавчера в одном из израильских городов арабы вышли на улицы и начали крушить все на своем пути - магазины, сжигали машины, переворачивали разные объекты. А вчера израильтяне, доведенные до некоего предела, вышли на ответную акцию", - рассказал блогер.

Также он сообщил, что правоохранители перекрыли въезд в арабский город Яффа на границе с Тель-Авивом, где живет много арабского населения, и развернули демонстрантов - израильских арабов с паспортами этой страны - назад.

"Некоторые случаи вандализма пошли и в нашем городе Бат-Ям. Были разбиты витрины арабских магазинов. Но это можно понять, потому что такого массивного удара как извне со стороны Сектора Газа, так и со стороны израильских арабов, у которых есть израильский паспорт, не было", - сказал он.

Когда может прекратиться конфликт

При этом блогер поделился прогнозом об окончании конфликта уже через несколько дней, как это, по его словам, происходило и прежде.

"Я думаю, прекратится это, как собственно было и всегда - через 2,3, 4 дня ХАМАС, как обычно, попросит прекращение огня. Как обычно, они это продемонстрируют на весь мир, Европу и так далее - что вот, мы поднимаем руки, мы не хотим больше стрелять. Естественно Израиль на это отреагирует и огонь прекратится. То есть нашу армию никогда до конца, наверное со Второй Ливанской войны, не спускали, что называется, с поводка окончательно", - высказался Райс.

Будущее примирение после протестов и погромов

Блогер считает, что после деэскалации конфликта с ХАМАС через некоторое время все же улягутся страсти и среди гражданского населения Израиля и местных арабов.

"Как нам жить дальше с израильскими арабами я понятия не имею, потому что... Это опять же - 2 миллиона человек населения. Это люди с израильскими паспортами, которые ходят в те же магазины, стоят в тех же пробках, ходят в те же торговые центры, и покупают все то же самое, что и мы, рядом. Я думаю, что, как и всегда, оно тихо и плавно сойдет на нет, и мы еще какое-то время просуществуем в мире", - сказал Райс.

Блогер также подчеркивает, что обобщать нельзя, и среди израильских арабов есть "бесконечно большое количество людей", которые не поддерживают агрессию со стороны Сектора Газа и Восточного Иерусалима.