Под Киевом продают элитный особняк с местом для теннисного корта и вертолетной площадки (фото)

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Стоимость дома составляет 48,2 миллионов гривен или 1,7 миллиона долларов. Его общая площадь 1150 квадратных метров. В доме подключены все необходимые коммуникации.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Элитная резиденция находится рядом с речкой Десна. Ремонт сделан в классическом стиле. В доме установлена эксклюзивная мебель. Также есть сауна, бассейн, спортивный зал, домашний кинотеатр, зимний сад, и кабинет.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Также есть просторная кухня-столовая, площадь которой составляет 180 квадратных метров. Есть беседка, летний домик с выходом на открытый бассейн.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)

Кроме того, на территории участка расположен гостевой дом на 250 квадратных метров.

Элитный особняк под Киевом (фото: blagovist.ua)