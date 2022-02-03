Під Києвом продають елітний особняк з місцем для тенісного корту і вертолітного майданчика (фото)

Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)

Вартість будинку становить 48,2 мільйонів гривень або 1,7 мільйона доларів. Його загальна площа 1150 квадратних метрів. У будинку підключені всі необхідні комунікації.

Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)

Елітна резиденція знаходиться поруч з річкою Десна. Ремонт зроблений в класичному стилі. У будинку встановлена ексклюзивні меблі. Також є сауна, басейн, спортивний зал, домашній кінотеатр, зимовий сад, і кабінет.

Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)

Також є простора кухня-їдальня, площа якої становить 180 квадратних метрів. Є альтанка, літній будиночок з виходом на відкритий басейн.

Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)

Крім того, на території ділянки розташований гостьовий будинок на 250 квадратних метрів.

Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)