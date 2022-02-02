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Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото)

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Черновцы, Среда 02 февраля 2022 21:37
Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото) Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Владимир Костырин

Алина Гросу после отдыха с женихом на горнолыжном курорте Буковель приехала к родителям в родные Черновцы, где прошло детство будущей певицы и артистки, и устроила для ведущей "Светской жизни" Кати Осадчей экскурсию по особняку.

Кадрами с прогулкой по дому и демонстрацией своих первых концертных костюмов артистка опубликовала в Instagram.

Хотя звезда сейчас проживает в своей киевской квартире на Печерске вместе с избранником, российским актером Романом Полянским, который ради невесты переехал в Украину, Алина считает Черновцы родным и любимым городом.

Девушка стала героиней нового выпуска программы Осадчей, и пригласила ведущую в гости в родительский дом.

Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото)

Алина Гросу рассказала и показала Кате Осадчей дом в Черновцах, где прошло ее детство (фото: instagram.com/alina_grosu)

Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото)

Алина Гросу пригласила Катю Осадчую в гости в родительский особняк в Черновцах (фото: instagram.com/stories/alina_grosu)

Так, артистка в сети засветила убранство роскошного особняка, его интерьер, выполненный в светлых тонах, с красивым декором с отделкой с лепкой под золото, резную мебель.

Также они особое внимание обратили на гардероб певицы в ее спальне, осмотрев и "примеряв" первые сценические костюмы - таких оказалось немало, ведь Алина стала выходить на сцену в пятилетнем возрасте.

Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото)Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото)

Алина Гросу продемонстрировала свои первые концертные наряды (фото: instagram.com/alina_grosu / instagram.com/stories/alina_grosu)

Как рассказывала Гросу, сейчас в Черновцах вместе с родителями проживает ее младший брат Михаил.

Раньше они семьей жили и на Буковине, где мама с папой вели бизнес, и в столице, где помогали девушке с учебой и делать первые шаги в карьере. Позже родители снова вернулись на малую родину.

Алина Гросу показала шикарный особняк в Черновцах, где прошло ее детство (фото)

Алина Гросу показала Кате Осадчей родительский особняк в Черновцах (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу призналась, какой самый дорогой подарок получала от Полянского.

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Черновцы Алина Гросу
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