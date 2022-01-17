Собственный лифт и три уровня: как выглядит квартира за 28 миллионов в центре Киева (фото)
В центре Киева проедется просторная пятикомнатная квартира, выполненная в стиле итальянского ренессанса. При этом ее цена составляет 1 миллион долларов (около 28 миллионов гривен).
Соответствующее объявление размещено на одном из профильных порталов.
Квартира находится недалеко от станций метро "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота". В апартаменты на четвертом этаже четырехэтажного дома ведет личный лифт.
Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)
Также есть комната для охраны и три парковочных места. В объявлении говорится, что дом находится вдали от дороги, поэтому на территории очень тихо.
Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)
В трехуровневой квартире есть три санузла, камин и просторная терраса, тип дома - дореволюционный. Общая площадь составляет 330 квадратных метра, жилая - 178, кухня - 30.
Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)
"Трехуровневый палаццо наполнен духом итальянского возрождения: ренессанса - величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели", - говорится в описании квартиры.
Квартира в Киеве за миллион долларов (фото: blagovist.ua)
Напомним, известная украинская певица Ирина Билык впервые показала свою роскошную квартиру на берегу Черного моря в Одессе. Артистка отметила, что квартир хоть и небольшая, но очень комфортная.
Ранее сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал роскошный заснеженный семейный особняк.