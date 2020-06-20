Над Киевом появился "ядерный гриб": фото и видео редкого явления

В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Жители Киева наблюдали в небе "ядерный гриб"

В пятницу, 19 июня, над Киевом в небе можно было видеть необычное природное явление в виде "гриба" в небе. Речь идет об одном из видов кучево-дождевого облака, которое имеет название "наковальня".

Такое облако встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным не был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/Troeschina.Live)

В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/andriy.brygida)

Ранее такие облака были уже замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

В Киеве в небе появился необычный гриб (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали необычное редкое явление

Я уже подумала, что нас прилетели спасать инопланетяне;

"Кучево-дождевое облако с наковальней" - достаточно распространенное явление. Растекание верхушки облака означает, что оно достигло максимального развития и скоро начнется ее разрушение;

Для гриба атомного взрыва или какого-то иного токсического выброса облако слишком сладкое и милое;

Появление мощных кучево-дождевых облаков говорит о том, что на регион надвигался теплый атмосферный фронт. На рубеже перехода из тропосферы в стратосферу облако приобретает угрожающий вид, напоминающий "ядерный гриб" или, как еще говорят метеорологи, наковальню. Подобные облака, по словам специалиста, всегда сопровождаются скоротечными, но интенсивными ливневыми дождями;

А может это вовсе не облако?

Это знак!

Ну мы подождем с выводами. Потому что через неделю мы можем узнать, что что-то где-то взорвалось, или прорвалось, или еще что-то... Мы же знаем наши СМИ и такое уже "проходили" в 1986 году, да и в другие советские времена. Изменилось ли что. Вот теперь современные телефоны, поэтому уже труднее скрывать.

Как НЛО... может пришельцы из другой галактики?

Скриншоты с Facebook

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Автор: Роман Мирончук