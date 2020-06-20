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Над Киевом появился "ядерный гриб": фото и видео редкого явления

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 14:03
Над Киевом появился "ядерный гриб": фото и видео редкого явления
В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Жители Киева наблюдали в небе "ядерный гриб"

В пятницу, 19 июня, над Киевом в небе можно было видеть необычное природное явление в виде "гриба" в небе. Речь идет об одном из видов кучево-дождевого облака, которое имеет название "наковальня".

Такое облако встречается не часто и образуется на гребнях подветренных волн, возникающих в результате преодоления ветром препятствий. При этом облако не движется, каким бы сильным не был ветер, а впоследствии трансформируется в обычные воздушные массы. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

Над Киевом появился &quot;ядерный гриб&quot;: фото и видео редкого явленияНад Киевом появился &quot;ядерный гриб&quot;: фото и видео редкого явления

В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/Troeschina.Live)

Над Киевом появился &quot;ядерный гриб&quot;: фото и видео редкого явления

В Киеве в небе появился необычный гриб (фото: facebook.com/andriy.brygida)

Ранее такие облака были уже замечены в Киевской, Тернопольской и Винницкой областях.

В Киеве в небе появился необычный гриб (видео: YouTube)

Пользователи сети также прокомментировали необычное редкое явление

  • Я уже подумала, что нас прилетели спасать инопланетяне;
  • "Кучево-дождевое облако с наковальней" - достаточно распространенное явление. Растекание верхушки облака означает, что оно достигло максимального развития и скоро начнется ее разрушение;
  • Для гриба атомного взрыва или какого-то иного токсического выброса облако слишком сладкое и милое;
  • Появление мощных кучево-дождевых облаков говорит о том, что на регион надвигался теплый атмосферный фронт. На рубеже перехода из тропосферы в стратосферу облако приобретает угрожающий вид, напоминающий "ядерный гриб" или, как еще говорят метеорологи, наковальню. Подобные облака, по словам специалиста, всегда сопровождаются скоротечными, но интенсивными ливневыми дождями;
  • А может это вовсе не облако?
  • Это знак!
  • Ну мы подождем с выводами. Потому что через неделю мы можем узнать, что что-то где-то взорвалось, или прорвалось, или еще что-то... Мы же знаем наши СМИ и такое уже "проходили" в 1986 году, да и в другие советские времена. Изменилось ли что. Вот теперь современные телефоны, поэтому уже труднее скрывать.
  • Как НЛО... может пришельцы из другой галактики?

Над Киевом появился &quot;ядерный гриб&quot;: фото и видео редкого явления

Над Киевом появился &quot;ядерный гриб&quot;: фото и видео редкого явления

Над Киевом появился &quot;ядерный гриб&quot;: фото и видео редкого явления

Скриншоты с Facebook

Напомним, опасный астероид осветил ночное небо.

Ранее в Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за одну ночь.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Киевявление
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