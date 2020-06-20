Над Києвом з'явився "ядерний гриб": фото і відео рідкісного явища
У Києві в небі з'явився незвичайний гриб (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Жителі Києва спостерігали в небі "ядерний гриб"
У п'ятницю, 19 червня, в небі над Києвом можна було бачити незвичайне природне явище у вигляді "гриба" в небі. Мова йде про один з видів купчасто-дощової хмари, яка має назву "ковадло".
Така хмара зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті подолання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси. Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці в Facebook.
У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (фото: facebook.com/Troeschina.Live)
У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (фото: facebook.com/andriy.brygida)
Раніше такі хмари були помічені в Київській, Тернопільській та Вінницькій областях.
У Києві в небі з'явився незвичайний "гриб" (відео: YouTube)
Користувачі мережі також прокоментували незвичайне рідкісне явище
- Я вже подумала, що нас прилетіли рятувати інопланетяни;
- "Купчасто-дощова хмара з ковадлом" - досить поширене явище. Розтікання верхівки хмари означає, що вона досягла максимального розвитку і скоро почнеться її руйнування;
- Для гриба атомного вибуху чи якогось іншого токсичного викиду хмара занадто солодка й приємна;
- Поява потужних купчасто-дощових хмар говорить про те, що на регіон насувався теплий атмосферний фронт. На рубежі переходу з тропосфери в стратосферу хмара набуває загрозливого вигляду, що нагадує "ядерний гриб" або, як ще кажуть метеорологи, ковадло. Подібні хмари, за словами фахівця, завжди супроводжуються швидкоплинними, але інтенсивними зливовими дощами;
- А може це зовсім не хмара?
- Це знак!
- Ну ми почекаємо з висновками. Тому що через тиждень ми можемо дізнатися, що десь щось вибухнуло, або прорвалося, або ще щось... Ми ж знаємо наші ЗМІ і таке вже "проходили" в 1986 році, так і в інші радянські часи. Що змінилося. Ось тепер сучасні телефони, тому вже важче приховувати.
- Як НЛО... може прибульці з іншої галактики?
Скріншоти з Facebook
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Автор: Роман Мирончук
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