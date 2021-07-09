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Під Києвом на полі висіяли величезний герб України: фото захоплює

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Київська область, П'ятниця 09 липня 2021 16:33
Під Києвом на полі висіяли величезний герб України: фото захоплює Колаж РБК-Україна: аграрії висіяли величезний герб України
Автор: Тетяна Самарук

Під Борисполем у Київської області з'явився велетенський герб. Місцеві аграрії засіяли поле таким чином, що на порожній землі вималювався величезний тризуб.

Про це у Facebook розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Які розміри герба?

Як повідомила керівниця, загалом висота герба становить 245,3 метра, ширина – 138 метрів, площа – 33851,4 м2.

Окрім того, для того, щоб композиція вийшла такою акуратною та щільною, фермери висіяли 406 тисяч 270 насінин. Також вони застосували інноваційні технології, все для того, аби цей герб-гігант потрапив у Національний реєстр рекордів.

За словами Вєтрової, сучасні інноваційні технології точного землеробства перетворили звичайне поле на витвір мистецтва.

"Для висіву герба підібрали найсучасніші ресурси – добрива, насіння, систему захисту, яка дозволить рослинам розвиватися і залишатися зеленими довший час", - повідомила керівниця.

Під Києвом на полі висіяли величезний герб України: фото захоплюєФото: (facebook.com/Вєтрова Лана)

У коментарях користувачі пишуть, що це справжній витвір мистецтва.

  • Це приклад розвитку технологій в сільському господарстві: отже частину поля не засіли і саме вільна частина утворила рекорд. Це про точність висіву і, відповідно, можливість точного внесення пестицидів
  • Дуже чудово! Дякую вашій команді за таку гарну роботу. На google maps цієї краси поки не видно. Можливо, за кілька місяців зможемо побачити
  • Круту, варте уваги.

Раніше ми повідомляли, що з'явилися текст законопроєкту та зображення Великого герба України.

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