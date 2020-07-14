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Международную трассу на подступах к Одессе превратили в свалку (фото)

Одесса, Вторник 14 июля 2020 13:40
Международную трассу на подступах к Одессе превратили в свалку (фото)
Трассу Одесса-Киев превращают в свалку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Трасса Одесса-Киев стремительно превращается в свалку

Трасса международно значения Одесса-Киев стремительно обрастает горами мусора. Особенно плачевно выглядят эти пейзажи на подъездах к Южной Пальмире в разгар курортного сезона.

Там замусорены остановки общественного транспорта. Свалка из пакетов и бутылок, как в кюветах, так и на обочине, пишет местный сайт topor.od.ua.

Причем такая ситуация, по данным одесских СМИ на трассе Е-95 по всей области. В частности, мусором усеяна территория возле автобусной остановки села Алтестово Беляевского района.

Критическая ситуация и возле остановочного комплекса села Болгарка Раздельнянского района (в направлении Одессы).

Ситуацию усугубляют и сезонные торговцы бахчевыми и другими фруктами на обочинах. Мусор после себя они убирать не хотят, несмотря на неоднократные предупреждения.

Международную трассу на подступах к Одессе превратили в свалку (фото)Международную трассу на подступах к Одессе превратили в свалку (фото)

Трасса Одесса-Киев превратилась в свалку (фото: topor.od.ua)

Отметим, что Одесса в этом году невероятно популярна для внутреннего туризма. Недавно в сети появилось видео огромной толпы на улицах Одессы. Люди несмотря на карантин выбрали Южную Пальмиру для отдыха на длинных выходных в День Конституции.

Напомним, что в Одессе ужесточили карантин. Теперь посетить развлекательные заведения будет сложнее.

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