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В Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора

STYLERЖизнь    21.06.2020 - 07:14
В Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора
В Киеве живописную территорию превратили в свалку (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

В Киеве территорию между двумя озерами засыпали мусором

В Киеве на Осокорках территорию между двумя озерами Небреж и Тагле, которую хотят сделать ландшафтным заповедником, превратили в свалку для мусора. Люди там выбрасывают гнилые овощи и фрукты вместе с коробками.

Территория, из которой делают свалку, является зоной охраняемых ландшафтов. Об этом рассказал Евгений Василенко на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал соответствующие фотографии, которые поразили пользователей сети.

В Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора

В Киеве живописную территорию превратили в свалку (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

"Озера на Осокорках – территория, которую пытаются сделать ландшафтным заповедником. Территория, которая является зоной охраняемых ландшафтов. Горы мусора только увеличиваются. Вот, например, выбрасывают с машины просроченные овощи-фрукты вместе с упаковками", – написал Василенко.

В Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора

В Киеве живописную территорию превратили в свалку (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

На вопрос в сети, вызывал ли он полицию, Евгений ответил, что нет, поскольку у него не было на это времени.

В Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора

В Киеве живописную территорию превратили в свалку (фото: facebook.com/evgen.vasilenko)

Вот как на выброс мусора отреагировали в сети.

  • Так это, пожалуй, удобрения!?
  • Вот муди*о!
  • Посмотрите на его лицо. Ему 30. Говорили, что новое поколение, которое не знало советской власти, будет лучше.

В Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Киеве возле метро "Харьковская" образовалась настоящая свалка, которую оставили продавцы.

Ранее сообщалось о том, что побережье Крыма полностью утонуло в мусоре.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Киевсвалка
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