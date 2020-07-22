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Під Києвом півдня горить сміттєзвалище: люди скаржаться на проблеми з диханням

Київ, Середа 22 липня 2020 22:24
Під Києвом півдня горить сміттєзвалище: люди скаржаться на проблеми з диханням
Сміттєзвалище (фото: pixabay.com)

Під Києвом у селі Білогородка загорілося сміттєзвалище

У селі Білогородка під Києвом півдня горить незаконне сміттєзвалище. Крім того, люди скаржаться на те, що їм важко дихати через їдкого диму. Українцям, які чують запах диму, радять закрити вікна.

Відео з місця пожежі в Білогородці опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

Вже більш, як півдня палає звалище (місцеві кажуть, що незаконне) у Білогородці. Також, місцеві кажуть, що тяжко дихати. Радимо закрити вікна.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 22 липня 2020 р.

Під Києвом у селі Білогородка горить сміттєзвалище (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Варто зазначити, що про незаконне звалище в центрі Білогородки раніше говорили активісти. У комунального підприємства "Комбінат комунальних послуг с. Білогородка" немає чинних контрактів ні з одним полігоном зберігання твердих побутових відходів. Про це повідомляє "КиевVласть".

За словами активістів, вони виявили нелегальне виробництво, яке вночі спалює брикети і людям потім важко дихати. Крім того, поруч знаходиться незаконне звалище. При цьому воно розташоване в декількох сотнях метрів від будинків місцевих жителів і школи.

Під час дощів токсичні речовини йдуть під землю, що позначається на якості води у свердловинах жителів села Білогородка. Територія звалища становить 2-3 га.

Нагадаємо, міжнародну трасу на підступах до Одеси перетворили на звалище. При цьому в смітті знаходяться зупинки громадського транспорту.

Раніше у Києві зелену зону перетворили на звалище сміття.

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