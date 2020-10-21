Под Киевом похитили 6-летнюю дочь телеведущей ради огромного выкупа (фото)

Под Киевом похитили девочку ради выкупа (коллаж РБК-Украина)

В полиции рассказали о спецоперации по задержанию похитителей ребенка

Под Киевом бандиты решили похитить 6-летнюю дочку блогерши и телеведущей с целью выкупа - за ребенка злоумышленники собирались получить 200 тысяч долларов США.

Подозреваемых 21 октября уже задержали. Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции.

Было установлено, что похитители тщательно готовились к совершению преступления и арендовали дом, в котором собирались держать девочку. Однако "копы" получили информацию о подготовке похищения и выяснили, что те подыскивают исполнителя.

Правоохранители, чтобы поймать злоумышленников, решили провести спецоперацию и инсценировать похищение, уведомив об этом родителей ребенка. В итоге в селе Белогородка полицейские задержали членов группировки во время получения денег.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, сегодня на территории Киево-Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов.

"Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тысяч долларов США, лица, причастные к похищению, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Ребенка вернули родителям", - говорится в сообщении.

В операции по задержанию преступников принимали участие сотрудники Департамента стратегических расследований, Главного следственного управления НПУ и Офиса генпрокурора.

Кроме того, преступники также планировали разбойное нападение на один из конвертационных центров.

Сейчас по месту жительства фигурантов проходят обыски. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) УК. Досудебное расследование продолжается.

Под Киевом бандиты решили похитить дочку блогерши ради выкупа (фото: npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в сентябре в Киеве неизвестный похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией.

Напомним также, что перед этим в Борисполе негодяй похитил дочь женщины, пока она платила за бензин на автозаправочной станции. Преступник похитил 4-летнюю девочку, посадил ее в машину и скрылся. К счастью, злоумышленника удалось отыскать и освободить ребенка.