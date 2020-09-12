В Киеве неизвестный похитил девушку и устроил ночные гонки с полицией (фото)

В Киеве неизвестный похитил девушку (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

В Киеве полиция гонялась за водителем, который увез девушку на авто

В Киеве в ночь на 12 сентября неизвестный на автомобиле Audi устроил гонки с полицией после сообщения, что в авто якобы находится похищенная им девушка. Инцидент произошел около 23:00 неподалеку от станции метро "Дарница".

Правоохранители ввели план-перехват и быстро схватили разыскиваемый автомобиль, пишет Киев оперативный в Facebook.

Согласно сообщению, полиция отслеживала перемещение водителя по камерам "Безопасный город", но задержать его было не так-то просто - он постоянно менял направление движения. Сначала авто поехало в сторону Глевахи, затем его заметили на Кольцевой дороге.

После того, как полиция стала преследовать авто, водитель не хотел останавливаться и устроил погоню с "копами". Но машину беглеца получилось заблокировать.

В Киеве мужчина похитил девушку и устроил гонки с полицией (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Правоохранители устанавливают все детали происшествия. Была ли в авто девушка и достоверно ли заявление о похищении, пока что не сообщается.

Ранее мы писали, что в Борисполе негодяй похитил маленькую девочку и хотел надругаться над ней. Ребенка он украл у родителей на заправке, затем отвез в поле, но, к счастью, полиция успела вовремя.

Также сообщалось, что в Киеве 150 "копов" искали мальчика, который потерял ключи от квартиры. Ребенок несколько часов бродил по улицам, так как боялся гнева родителей.