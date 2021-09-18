Под Киевом поезд перекрыл пешеходный переход: люди лезли под вагонами (фото)
Под Киевом на вокзале люди вынуждены на перроне переходить через железнодорожные пути прямо под грузовым поездом, который в час пик перекрывает пешеходный переход на станции в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово.
Об опасной ситуации рассказал Владимир Грицишин в своем Facebook.
Отмечается, что из-за подобной практики граждане не только рискуют опоздать на электрички, которые останавливаются на станции всего на несколько минут, но и сильно травмироваться или даже погибнуть. Так, во время переползания людей под грузовым поездом, тот как раз начинает двигаться.
На самом деле в населенном пункте, через который проходит железная дорога Киев - Коростень, на вокзале в это время довольно многолюдно, ведь многие спешат на столичную электричку.
Мужчина с возмущением называет это "очередной подставой от Укрзализныци", и призвал прекратить такую практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево-Тарасово.
"Перекрыт пешеходный переход поездом, который поставили на передней колеи, и это в час пик. Когда до электрички на Киев осталось 5 мин. И дети идут в школу, очень часто сами. В результате многие люди не успело на электричку, много нарушений пересечения пути под поездом и почти жертва, когда поезд начал двигаться", - говорится в публикации.
Вот так людям приходится переходить на другой перрон на вокзале под Киевом (фото: facebook.com)
В Укрзализныце отреагировали на ситуацию, принесли извинения "за временные неудобства", и поблагодарили за сигнал.
Скрин комментария (facebook.com/grytzv)
Ранее сообщалось, что в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром, после чего вагон отправили на реставрацию.
Также мы писали о том, что недавно "Укрзализныця" попала в неприятный скандал из-за обслуживания пассажиров на вокзалах.