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Под Киевом поезд перекрыл пешеходный переход: люди лезли под вагонами (фото)

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Киевская область, Суббота 18 сентября 2021 08:32
Под Киевом поезд перекрыл пешеходный переход: люди лезли под вагонами (фото) Фото: Укрзализныця попала под критику из-за опасной ситуации под Киевом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом на вокзале люди вынуждены на перроне переходить через железнодорожные пути прямо под грузовым поездом, который в час пик перекрывает пешеходный переход на станции в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово.

Об опасной ситуации рассказал Владимир Грицишин в своем Facebook.

Отмечается, что из-за подобной практики граждане не только рискуют опоздать на электрички, которые останавливаются на станции всего на несколько минут, но и сильно травмироваться или даже погибнуть. Так, во время переползания людей под грузовым поездом, тот как раз начинает двигаться.

На самом деле в населенном пункте, через который проходит железная дорога Киев - Коростень, на вокзале в это время довольно многолюдно, ведь многие спешат на столичную электричку.

Мужчина с возмущением называет это "очередной подставой от Укрзализныци", и призвал прекратить такую практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево-Тарасово.

"Перекрыт пешеходный переход поездом, который поставили на передней колеи, и это в час пик. Когда до электрички на Киев осталось 5 мин. И дети идут в школу, очень часто сами. В результате многие люди не успело на электричку, много нарушений пересечения пути под поездом и почти жертва, когда поезд начал двигаться", - говорится в публикации.

Под Киевом поезд перекрыл пешеходный переход: люди лезли под вагонами (фото)

Вот так людям приходится переходить на другой перрон на вокзале под Киевом (фото: facebook.com)

В Укрзализныце отреагировали на ситуацию, принесли извинения "за временные неудобства", и поблагодарили за сигнал.

Под Киевом поезд перекрыл пешеходный переход: люди лезли под вагонами (фото)

Скрин комментария (facebook.com/grytzv)

Ранее сообщалось, что в поезде Киев-Трускавец пассажир устроил погром, после чего вагон отправили на реставрацию.

Также мы писали о том, что недавно "Укрзализныця" попала в неприятный скандал из-за обслуживания пассажиров на вокзалах.

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Укрзализныця Киевская область
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