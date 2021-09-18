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Під Києвом поїзд перекрив пішохідний перехід: люди лізли під вагонами (фото)

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Київська область, Субота 18 вересня 2021 08:32
Під Києвом поїзд перекрив пішохідний перехід: люди лізли під вагонами (фото) Фото: Укрзалізниця потрапила під критику через небезпечну ситуацію під Києвом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом на вокзалі люди змушені на пероні переходити через залізничні колії прямо під вантажним поїздом, який в годину пік перекриває пішохідний перехід на станції в селищі міського типу Клавдієво-Тарасове.

Про небезпечну ситуацію розповів Володимир Грицишин у своєму Facebook.

Зазначається, що через подібну практику громадяни не тільки ризикують запізнитися на електрички, які зупиняються на станції всього на кілька хвилин, але і сильно травмуватися або навіть загинути. Так, під час переповзання людей під вантажним поїздом, той якраз починає рухатися.

Насправді в населеному пункті, через який проходить залізниця Київ - Коростень, на вокзалі в цей час досить багатолюдно, адже багато хто поспішає на столичну електричку.

Чоловік з обуренням називає це "черговою підставою від Укрзалізниці", і закликав припинити таку практику відстою вантажних поїздів у Клавдієво-Тарасовому.

"Перекритий пішохідний перехід поїздом, що поставили на передній колії, і це в час пік. Коли до електрички на Київ лишилося 5 хв. І діти ідуть до школи, дуже часто самі. В результаті, багато людей не встигло на електричку, багато порушень перетину колії під поїздом і майже жертва, коли потяг почав рухатись", - йдеться в публікації.

Під Києвом поїзд перекрив пішохідний перехід: люди лізли під вагонами (фото)

Ось так людям доводиться переходити на інший перон на вокзалі під Києвом (фото: facebook.com)

В Укрзалізниці відреагували на ситуацію, принесли вибачення "за тимчасові незручності", і подякували за сигнал.

Під Києвом поїзд перекрив пішохідний перехід: люди лізли під вагонами (фото)

Скрін коментаря (facebook.com/grytzv)

Раніше повідомлялося, що у поїзді Київ-Трускавець пасажир влаштував погром, після чого вагон відправили на реставрацію.

Також ми писали про те, що нещодавно "Укрзалізниця" потрапила в неприємний скандал через обслуговування пасажирів на вокзалах.

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