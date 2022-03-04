Под Киевом оккупационные российские войска вступили в бой между собой, - ВСУ
В Киевской области российские оккупационные войска вступили бой со своими соотечественниками – другими российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Как сообщают украинские военные, эпичную историю о событиях под Севериновкой, прислали им читатели.
Сообщается, что российские оккупационные войска вступили в бой с российскими оккупационными войсками. В результате friendly fire было уничтожено 9 танков и 4 БТР.
"Соответственно, это сэкономило нам 13 Javelin. ВСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их отпрыски – в списках утилизированных оккупантов или пока еще среди живых", - сказано в сообщении.
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Напомним, ранее мы писали о том, что появились списки пленных россиян и матерям из РФ рассказали, как их можно забрать домой.
А также рассказывали о том, что в Черниговской области жители села в ответ на попытку их оккупировать начали петь гимн Украины.
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