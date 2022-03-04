ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Києвом окупаційні російські війська вступили в бій між собою, - ЗСУ

Новость на русском →
Северинівка, Київська область, П'ятниця 04 березня 2022 16:46
Під Києвом окупаційні російські війська вступили в бій між собою, - ЗСУ Фото: під Києвом російські окупанти почали воювати один з одним (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

У Київській області російські окупаційні війська вступили бій зі своїми співвітчизниками – іншими російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Як повідомляють Українські військові, епічну історію про події під Северинівкою, надіслали їм читачі.

Повідомляється, що російські окупаційні війська вступили в бій з російськими окупаційними військами. В результаті пожежі було знищено 9 танків і 4 БТР.

"Відповідно, це заощадило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних нахилів у окупантів і просять продовжувати саме в цьому дусі. А мамашам РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз знаходяться їхні нащадки - в списках утилізованих окупантів або поки ще серед живих", - сказано в повідомленні.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися списки полонених росіян і матерям з РФ розповіли, як їх можна забрати додому.

А також розповідали про те, що у Чернігівській області жителі села у відповідь на спробу їх окупувати почали співати гімн України.

Всі оперативні новини про те, що зараз відбувається в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
LITE
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні
Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги Україні