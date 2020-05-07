Под Киевом нацгвардейцев-срочников застукали за поджогом травы: инцидент сняли на видео

Нацгвардейцы жгли траву под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Нацгвардейцы жгли траву в поле под Киевом в нескольких километрах от полигона

Бойцы Нацгвардии жгли траву под Киевом в Бориспольском районе. За этим занятием их застукал очевидец, который снял инцидент на видео.

Мужчина сделал замечание военнослужащим и призвал прекратить поджоги, но в ответ встретил агрессивную реакцию.

Как видно на кадрах, один из нацгвардейцев чуть не набросился на "оператора" с кулаками. В адрес мужчины звучала нецензурная брань и угрозы расправы.

Ролик опубликован в сети - его можно просмотреть по этой ссылке (внимание, присутствует ненормативная лексика!)

Также на странице dtp.kiev.ua в Facebook есть фото с места происшествия.

На снимках видны номера автобуса бойцов НГУ и обязательное страхование.

"В Нацгвардии подтвердили, что бойцы на видео - их. Там добавили, что пожара, к счастью, не произошло. Поджигатели якобы сами потушили все то, что подожгли. От кого нацгвардийцы получили задание убирать поле и жечь траву в Нацгвардии не знают, однако обещают выяснить", - говорится в сообщении.

В сети пишут, что поджигатели-гвардейцы служат на полигоне НГУ в селе Старое Бориспольского района Киевской области.

Поле, где их застукали за поджогом травы, расположено в нескольких километрах от полигона.

Также пользователи интернета в пабликах утверждают, что гвардейцев-срочников на поля послали командиры.

"Они якобы получили деньги от местных селян за уборку на полях", - отмечается в сообщении.

Под Киевом нацгвардейцы жгли траву (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Украине повысили штрафы за поджог сухой травы в 18 раз. В частности, выжигание стерни, пастбищ, участков со степной, водноболотной и другой естественной растительностью - наказывается штрафом от 3 060 до 6 120 гривен для граждан и 15 300 до 21 420 гривен для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что Нацполиция вместе со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и лесов в Украине для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.