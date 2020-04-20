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Нацполиция и СБУ изучают взаимосвязь между поджигателями в Киевской и Житомирской областях

Новости » Политика     20.04.2020 - 19:55
Нацполиция и СБУ изучают взаимосвязь между поджигателями в Киевской и Житомирской областях
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Уже задержаны несколько групп поджигателей, причастных к пожарам в Киевской области

Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями разных групп поджигателей. Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас проводится анализ и накладывание фактов поджога на карту с анализом данных, которые у нас есть по видеокамерам, по данным свидетелей", - заявил он.

Он также добавил, что уже задержаны несколько групп поджигателей, причастных к пожарам в Киевской области.

"Они, правда, говорят, что это были неумышленные действия, что хотели просто посмотреть на огонь, но анализируются все их связи, контакты, для того, чтобы определить, было это умышленное действие разных групп, или же это разрозненные действия. Я думаю, что к концу этой недели мы будем видеть полную картину", - уточнил замминистра.

В случае, если будет доказана согласованность действий поджигателей, они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия). Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области.

Кроме того, продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

Добавим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Кабинет министров предоставит необходимое финансирование людям, которые пострадали от пожаров.

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