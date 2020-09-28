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Под Киевом муж главы комиссии украл и съел заявление кандидата на выборы

Автор: Styler

Один кандидат на выборы съел заявление другого кандидата

В понедельник, 28 сентября, в Васильковской территориальной избирательной комиссии Киевской области муж главы комиссии Татьяны Браницкой украл и съел заявление кандидата на должность Васильковского городского главы Валерия Поповича.

Интересно, но муж Татьяны Браницкой Валерий Браницкий также является кандидатом на должность городского главы. Об этом рассказал журналист Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Жители Василькова уже проинформированы что "слуги народа" обратилась в ЦИК с заявлением о замене Браницкой в составе Васильковской территориальной избирательной комиссии.

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Валерий Браницкий (фото: facebook.com/igor.mosijcuk)

Мосийчук, подчеркнул, что Браницкая потеряла моральное право руководить и работать в этой избирательной комиссии. В своем сообщении журналист также отметил нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского, чтобы тот обратил внимание на данный инцидент.

Пользователи сети также прокомментировали этот случай.

  • Возможно, просто проголодался, поэтому и съел то, что увидел. Прячьте документы все, потому что аппетит там не детский;
  • Господи, опять этот... цирк с выборами в нашем городе…
  • Голодный парень, сразу видно;
  • Судя по фото, то он может сожрать все заявления и всех кандидатов по Украине;
  • Какой бред.

Напомним, Сергей Притула и народный депутат Александр Качура пообщались на повышенных тонах в эфире политического ток-шоу "Право на владу".

Ранее мы писали о том, что под Винницей подрались кандидаты в депутаты.

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