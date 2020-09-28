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Під Києвом чоловік голови комісії вкрав і з'їв заяву кандидата на вибори

Автор: Styler

Один кандидат на вибори з'їв заява іншого кандидата

У понеділок, 28 вересня, у Васильківській територіальній виборчій комісії Київської області чоловік голови комісії Тетяни Браницької вкрав і з'їв заяву кандидата на посаду Васильківського міського голови Валерія Поповича.

Цікаво, але чоловік Тетяни Браницької Валерій Браницький також є кандидатом на посаду міського голови. Про це розповів журналіст Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Facebook.

Мешканці Василькова вже проінформовані що "слуги народу" звернулася до ЦВК із заявою про заміну Браницької у складі Васильківської територіальної виборчої комісії.

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Валерій Браницький (фото: facebook.com/igor.mosijcuk)

Мосійчук, підкреслив, що Браницька втратила моральне право керувати та працювати в цій виборчої комісії. У своєму повідомленні журналіст також виділив нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Дубинського, щоб той звернув увагу на даний інцидент.

Користувачі мережі також прокоментували цей випадок.

  • Можливо, просто зголоднів, тому й з'їв те, що побачив. Ховайте всі документи, тому що апетит там не дитячий;
  • Господи, знову цей... цирк з виборами у нашому місті...
  • Голодний хлопець, відразу видно;
  • Судячи з фото, то він може зжерти всі заяви і всіх кандидатів по Україні;
  • Яка маячня.

Нагадаємо, Сергій Притула та народний депутат Олександр Качура поспілкувалися на підвищених тонах в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

Раніше ми писали про те, що під Вінницею побилися кандидати в депутати.

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