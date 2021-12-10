Под Киевом монахиня четыре года собирала деньги на детский дом, которого не существует

Люди верили ей, заказывали службы за упокой и здоровье родных и жертвовали средства. Однако никакого детского дома на самом деле не существовало.

В Белой Церкви Киевской области монахиня четыре года собирала деньги на детский дом.

Мошенница представлялась всем матушкой Еленой из Свято-Покровского монастыря.

Она собирала средства "в помощь детям" и суммы порой были немаленькие. И выяснилось, что она обманула свою знакомую на 45 тысяч долларов.

В своих рассказах монахиня зашла так далеко, что ее в конце концов заподозрили в мошенничестве.

Она попыталась обмануть одну из набожных продавщиц на местном рынке, и мошенничество раскрыли.

Злоумышленница начала рассказывать, что в монастыре появился отец Митрофан, которые проводит определенные ритуалы по изгнанию бесов из одержимых людей.

С этим рассказом она пришла к продавщице на местном рынке, так как узнала, что женщина одолжила знакомым большую сумму денег и не может их никак вернуть.

За услуги отца Митрофана и специальные молитвы псевдомонашка предложила ей отдать 10% от суммы долга – от 250 тысяч долларов. И потребовала долговую расписку.

Матушка Елена взяла 25 тысяч долларов и пообещала вернуть их через 40 дней. Позже она сказала, что деньги эти были заработаны нечестным трудом и для обряда не подходят.

Во второй раз продавщица смогла собрать только 20 тысяч долларов. Но и эту сумму монашка ей не вернула.

Обманутая женщина обратилась в полицию. И выяснилось, что никакой монахини Елены не существует.

Также нет никакого отца Митрофана и детского дома, на который постоянно собирали пожертвования.

Злоумышленницу не могли поймать почти полгода. На заседания суда она не появлялась. Но потом была задержана и арестована.

При рассмотрении дела она сначала вину не признавала, а потом дала показания, что была бухгалтером в одной из протестантских церквей. Ее бывший муж был в этом приходе священником.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 10 лет в местах лишения свободы. Также с нее взыскали материальный и моральный ущерб в размере 1,271 млн гривен.