Під Києвом черниця чотири роки збирала гроші на дитячий будинок, якого не існує
У Білій Церкві Київської області черниця чотири роки збирала гроші на дитячий будинок.
Люди вірили їй, замовляли служби за упокій і здоров'я рідних і жертвували кошти. Однак ніякого дитячого будинку насправді не існувало.
Деталь повідомили в Єдиному реєстрі судових рішень.
Шахрайка представлялася всім матінкою Оленою зі Свято-Покровського монастиря.
Вона збирала кошти "на допомогу дітям" і суми часом були немаленькі. І з'ясувалося, що вона обдурила свою знайому на 45 тисяч доларів.
У своїх розповідях черниця зайшла так далеко, що її врешті-решт запідозрили в шахрайстві.
Вона спробувала обдурити одну з побожних продавщиць на місцевому ринку і шахрайство розкрили.
Зловмисниця почала розповідати, що в монастирі з'явився отець Митрофан, які проводить певні ритуали з вигнання бісів з одержимих людей.
З цією розповіддю вона прийшла до продавщиці на місцевому ринку, оскільки дізналася, що жінка позичила знайомим велику суму грошей і не може їх ніяк повернути.
За послуги отця Митрофана і спеціальні молитви псевдомонашка запропонувала їй віддати 10% від суми боргу – від 250 тисяч доларів. І зажадала боргову розписку.
Матушка Олена взяла 25 тисяч доларів і пообіцяла повернути їх через 40 днів. Пізніше вона сказала, що гроші ці були зароблені нечесною працею і для обряду не підходять.
Вдруге продавщиця змогла зібрати тільки 20 тисяч доларів. Але і цю суму черниця їй не повернула.
Ошукана жінка звернулася в поліцію. І з'ясувалося, що ніякої черниці Олени не існує.
Також немає ніякого отця Митрофана і дитячого будинку, на який постійно збирали пожертви.
Зловмисницю не могли зловити майже пів року. На засідання суду вона не з'являлася. Але потім була затримана і заарештована.
При розгляді справи вона спочатку провину не визнавала, а потім дала свідчення, що була бухгалтером в одній з протестантських церков. Її колишній чоловік був у цій парафії священником.
Суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у вигляді 10 років у місцях позбавлення волі. Також з неї стягнули матеріальну та моральну шкоду у розмірі 1,271 млн гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюють кишенькові злодії в Києві - момент потрапив на відео.
А також розповідали про те, що молода пара придумала моторошну історію про дочку, щоб збільшити продажі в магазині.