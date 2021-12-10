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Під Києвом черниця чотири роки збирала гроші на дитячий будинок, якого не існує

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Біла Церква, П'ятниця 10 грудня 2021 13:10
Під Києвом черниця чотири роки збирала гроші на дитячий будинок, якого не існує У Білій Церкві черниця чотири роки збирала гроші на неіснуючий дитячий будинок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Білій Церкві Київської області черниця чотири роки збирала гроші на дитячий будинок.

Люди вірили їй, замовляли служби за упокій і здоров'я рідних і жертвували кошти. Однак ніякого дитячого будинку насправді не існувало.

Деталь повідомили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Шахрайка представлялася всім матінкою Оленою зі Свято-Покровського монастиря.

Вона збирала кошти "на допомогу дітям" і суми часом були немаленькі. І з'ясувалося, що вона обдурила свою знайому на 45 тисяч доларів.

У своїх розповідях черниця зайшла так далеко, що її врешті-решт запідозрили в шахрайстві.

Вона спробувала обдурити одну з побожних продавщиць на місцевому ринку і шахрайство розкрили.

Зловмисниця почала розповідати, що в монастирі з'явився отець Митрофан, які проводить певні ритуали з вигнання бісів з одержимих людей.

З цією розповіддю вона прийшла до продавщиці на місцевому ринку, оскільки дізналася, що жінка позичила знайомим велику суму грошей і не може їх ніяк повернути.

За послуги отця Митрофана і спеціальні молитви псевдомонашка запропонувала їй віддати 10% від суми боргу – від 250 тисяч доларів. І зажадала боргову розписку.

Матушка Олена взяла 25 тисяч доларів і пообіцяла повернути їх через 40 днів. Пізніше вона сказала, що гроші ці були зароблені нечесною працею і для обряду не підходять.

Вдруге продавщиця змогла зібрати тільки 20 тисяч доларів. Але і цю суму черниця їй не повернула.

Ошукана жінка звернулася в поліцію. І з'ясувалося, що ніякої черниці Олени не існує.

Також немає ніякого отця Митрофана і дитячого будинку, на який постійно збирали пожертви.

Зловмисницю не могли зловити майже пів року. На засідання суду вона не з'являлася. Але потім була затримана і заарештована.

При розгляді справи вона спочатку провину не визнавала, а потім дала свідчення, що була бухгалтером в одній з протестантських церков. Її колишній чоловік був у цій парафії священником.

Суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у вигляді 10 років у місцях позбавлення волі. Також з неї стягнули матеріальну та моральну шкоду у розмірі 1,271 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюють кишенькові злодії в Києві - момент потрапив на відео.

А також розповідали про те, що молода пара придумала моторошну історію про дочку, щоб збільшити продажі в магазині.

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