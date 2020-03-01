Під Києвом мати викрала 6-річну дитину з дитячого будинку і пропала: подробиці

Зникла дитина - під Києвом мати викрала 6-річного хлопчика

Мати забрала хлопчика і зникла

6-річного Назара Пшеслинського викрала рідна мати Олена Пшеслинська з території дитячого будинку "Любисток". Інцидент стався в селі Нові Петрівці під Києвом.

Жінка не поставила адміністрацію закладу до відома і відвезла дитину в невідомому напрямку. Про це повідомляє видання "Інформатор".

29 лютого близько 18:00 матір забрала дитину і вимкнула телефон. На даний момент місцезнаходження жінки й хлопчика невідомо. Прикмети хлопчика: зріст 120 см, худорлява статура, обличчя овальне смугле, очі карі, волосся темне коротке.

Пропав дитина - під Києвом мати викрала 6-річного хлопчика

Хлопець був одягнений у темну нейлонову куртку, синю шапку і сині спортивні штани з написами спереду білого кольору, білі кросівки. При наявності інформації про можливе місцезнаходження Назара, українців настійно просять повідомити за телефоном "102".

Нагадаємо, що викрадачка дитини розповіла, як вкрала дитину в Києві. Даяна залишається єдиною фігуранткою зі статусом підозрюваного у справі про викрадення двомісячної дівчинки. Вона знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. У прокуратурі кажуть, що адвокат затриманої не оскаржував цей вердикт в апеляції.