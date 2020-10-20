Под Киевом люди терпят бедствие из-за застройщика: стихия даже снесла забор

В поселке Хотов Киевской области местные жители обвиняют застройщика в том, что их дома оказались подтопленными. Люди говорят, что систему уличных стоков вывели от жилого комплекса в лес, за которым стоят дома селян.

Во время последнего сильного дождя сила воды была такой, что затопило не только местность, но и вынесло в лес тонны строительного мусора. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ручей превратился в реку и начал затапливать все на своем пути. У некоторых чуть даже не снесло забор. У кого-то воды во дворе было по колена. А одному мужчине так затопило дом, что появились трещины.

"Вышел утром, смотрю - дом раскололся. Будут морозы, дом развалится, к кому обращаться?", - сетует местный житель.

Под Киевом людям затопило дома (видео: YouTube)

Люди говорят, что вода в Хотов хлынула через овраг, выше которого стоят новостройки. Кроме того, раньше в долине росли грибы, а теперь там ил в полтора метра глубиной. Деревья просто высохли.

При этом ранее здесь было озеро, и скорей всего была рыбы, потому что есть рыбацкие кладки. А теперь все выглядит, как экологическая катастрофа.

Застройщик говорит, что он готов к диалогу, но не было запроса. По его словам, дренажная система жилого комплекса в лес не идет, и в подтверждение этому есть вся разрешительная документация.

Полиция открыла уголовное производство, и будет разбираться в этом деле. При этом в Минэкологии, КГГА, лесничестве и прокуратуре отказались давать какую-либо оценку происходящему.

Напомним, непогода в Украине привела к потопам и падению деревьев в нескольких областях.

Ранее в Киеве из-за дождя затопило станцию метро "Почайна".