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Під Києвом люди потерпають через забудовника: стихія навіть знесла паркан

Автор: Роман Мирончук

Селяни вважають, що будівництво житлового комплексу стало причиною повеней

У селищі Хотів Київської області місцеві жителі звинувачують забудовника в тому, що їх будинки виявилися підтопленими. Люди кажуть, що систему вуличних стоків вивели від житлового комплексу в ліс, за яким стоять будинки селян.

Під час останнього сильного дощу сила води була такою, що затопило не тільки місцевість, але й винесло в ліс тонни будівельного сміття. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Струмок перетворився на річку і почав затоплювати все на своєму шляху. У деяких мало навіть не знесло паркан. У когось води у дворі було по коліна. А одному чоловікові так затопило будинок, що з'явилися тріщини.

"Вийшов вранці, дивлюсь - будинок розколовся. Будуть морози, будинок розвалиться, до кого звертатися?", - скаржиться місцевий житель.

Під Києвом людям затопило будинки (відео: YouTube)

Люди кажуть, що вода в Хотів хлинула через яр, вище якого стоять новобудови. Крім того, раніше в долині росли гриби, а тепер там мул в півтора метра глибиною. Дерева просто висохли.

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При цьому раніше тут було озеро, і скоріше всього була риба, тому що є рибальські кладки. А тепер все виглядає, як екологічна катастрофа.

Забудовник каже, що він готовий до діалогу, але не було запиту. За його словами, дренажна система житлового комплексу в ліс не йде, і на підтвердження цього є вся дозвільна документація.

Поліція відкрила кримінальне провадження, і буде розбиратися в цій справі. При цьому в Мінекології, КМДА, лісництві та прокуратурі відмовилися давати будь-яку оцінку тому, що відбувається.

Нагадаємо, негода в Україні призвела до потопу і падіння дерев у кількох областях.

Раніше в Києві через дощ затопило станцію метро "Почайна".

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